Шольц ответил, изменит ли свое решение по Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не будет менять свое решение не поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Об этом политик заявил после встречи с премьером Великобритании Риши Сунаком в Берлине 24 апреля.

"В том, что касается этой системы вооружений (Taurus – ред.), мое решение остается неизменным", – сообщил Шольц.

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В то же время, он отметил, что Германия продолжит поставлять Украине реактивные системы залпового огня.

"Однако мое решение также четкое в том, что мы и дальше будем крупнейшим сторонником Украины в Европе, что мы и дальше будем двумя странами, вместе с Великобританией, которые делают больше всего и именно то, что важно для обороны. Я уже говорил о трех батареях Patriot, и это то, что является немедленной необходимостью", – высказался немецкий канцлер.

Напомним, Украина получит от США ракеты ATACMS большой дальности в рамках нового пакета военной помощи – подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Заметим, что многие эксперты высказывали ранее мнения, что Шольц может согласиться передать Украине Taurus после того, как США передадут Киеву дальнобойные ATACMS. В частности, военный эксперт Александр Мусиенко заявлял, что "это был бы прецедент для немцев".

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