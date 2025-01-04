По мнению Кизеветтера, реакция Украины и мира на действия Шольца будет показательной.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, хочет встретиться с Путиным еще до парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля и, возможно, будут означать конец каденции Шольца.

Об этом немецкий депутат от оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер написал в соцсети Х.

Политик отметил, что Германия должна подготовиться к "предвыборному сюрпризу".

"Речь идет о смелости осознать и занять четкую позицию и ориентацию. Все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву и встретится с Путиным до 23 февраля. Для Украины реализация намеченных планов будет означать, среди прочего, приостановку Парижской хартии на 10–20 лет. Как отреагирует на все это украинское население или наши соседи, будет показательным", – написал Кизеветтер.

Он также напомнил, что встреча Трампа с Путиным запланирована на март.

"Каждый может оценить это по своему усмотрению. Но Украина не должна быть объектом или жертвой", — подчеркнул он.

Кизеветтер отметил, что Россия "по уши" увязла в экономических и социальных проблемах, но Украина находится в гораздо худшем положении и нуждается в большем внимании.

"Все переговоры и соглашения, которые сейчас заключаются в этой ситуации, ведутся за счет Украины и фактически означают ее подавление. Мы не должны молчать и не должны допускать так называемого московского следа в наших собственных рядах", – подчеркнул Родерих Кизеветтер.

Напомним, накануне Кизеветтер заявил, что у Германии нет альтернативы отправке миротворцев в Украину. Он уверен, что участие солдат бундесвера необходимо для обеспечения мира.

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