Шольц планирует выступить с заявлением в Бундестаге по случаю годовщины российского вторжения

Канцлер хочет прокомментировать Zeitenwende.
Канцлер Германии Олаф Шольц намерен выступить с заявлением в Бундестаге. Вероятно, это произойдет 2 марта.
Об этом сообщила парламентский секретарь Социал-демократической партии Германии Катя Маст, пишет ntv.
Отмечается, что поводом для выступления Шольца станет годовщина полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022-го. По словам Маст, канцлер хочет прокомментировать последствия "поворотного момента", вызванного агрессивной войной.
Секретарша также напомнила о заявлении правительства Шольца через несколько дней после российской атаки, в которой канцлер впервые употребил этот термин – Zeitenwende.
Напомним, канцлер Шольц назвал войну в Украине "давно задуманным планом для силового расширения территории России". По его словам, для российского диктатора Владимира Путина переговоры между Киевом и Брюсселем были только "поводом" для этого.
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