Шольц пообещал остановить "Северный поток-2" в случае вторжения России в Украину - СМИ

При этом Шольц не произнес названия самого газопровода.
Канцлер Германии Олаф Шольц заверил сенаторов США, что газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если произойдет нападение России на Украину.
Об этом заявил лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл в эфире телеканала C-span.
"Хорошая новость заключается в том, что он подтвердил то, что вчера сказал президент Джо Байден: если произойдет вторжение, "Северный поток-2" не будет продвигаться вперед", - заметил Макконнелл.
Хотя перед этим Шольц на совместной пресс-конференции с президентом США избегал прямого подтверждения того, что газопровод "Северный поток 2" будет остановлен в случае вторжения России в Украину.
"В том, что касается санкций, мы будем действовать согласованно", - заявил канцлер.
При этом Шольц не произнес названия газопровода.
Напомним, что ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что Соединенные Штаты добьются остановки газопровода "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину.
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