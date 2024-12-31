Шольц пообещал поддерживать Украину, "как никто другой в Европе"

В своем новогоднем обращении канцлер Германии Олаф Шольц пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе с агрессией Российской Федерации.

Об этом сообщает издание Zeit, пишет "Европейская правда".

В своем обращении, которое было записано для телевидения, руководитель правительства ФРГ подчеркнул, что Германия будет поддерживать Украину и в дальнейшем. Тем не менее, Шольц также пообещал, что правительство будет "сберегать холодную голову, чтобы война не распространялась".

"Многие граждане смотрят на жестокую захватническую войну России против Украины с растущим чувством тревоги. Уверяю, что мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее, как никто другой в Европе", — заявил Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Немецкий политик рассказал о том, как Трамп планирует остановить войну в Украине. Он не стал пересказывать подробности своего разговора с Трампом, однако отметил, что американская политика в отношении Украины будет скоординирована с Европой и Германией в частности.

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