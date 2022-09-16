Шольц пообещал увеличить поставки оружия Украине после выступления Кличко в Потсдаме

Во время получения престижной европейской награды украинскому народу M100 Media Award в Потсдаме Владимир Кличко упрекнул немецкое правительство в промедлении с поставками современного оружия Украине, и в частности танков.

После этого Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц публично пообещал предоставить Украине больше оружия, сообщает Radio Essen.

«Мы можем остановить эту войну и остановить Россию только современным оружием, современными технологиями. Потому нам нужны поставки танков Leopard. Нужна поставка боевых танков и Marder. Запад, этот свободный мир движется слишком медленно. Германия должна действовать быстрее, а не просто говорить об этом. Германия является центром, двигателем – не только экономичным двигателем – Европейского Союза, а отчасти и мира. ЕС смотрит на реакцию Германии. Вот почему очень важно продемонстрировать свой цвет, свое лицо», – заявил Владимир Кличко в своем выступлении.

Он также отметил, что Германия оказывает Украине поддержку, «но, с другой стороны, то, что нам нужно, не дается». И чем дольше затягивается война, тем больше людей теряет Украина, тем больше разрушается инфраструктура. И постоянно сохраняется опасность для всего мира из-за того, что боевые действия ведутся вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркнул Владимир Кличко.

Он поддержал ограничение безвизового режима для россиян в Европе.

«Как эти люди могут наслаждаться немецкими горами, пока их военные разрушают города? Как такое может быть, что на Лазурном берегу, в Сен-Тропе, россияне, которые стоят за пропагандой, откупоривают пробки и радуются жизни, а их люди убивают в Буче и Мариуполе? Насилуют женщин и детей, уничтожают жизнь».

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Потсдаме пообещал увеличить поставки оружия Украине.

«Мы предоставим больше оружия. Мы будем предоставлять эту поддержку надежно и так долго, как это необходимо», – пообещал он.

В тот же день министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.

«Сейчас, когда идут боевые действия на востоке Украины, это очень актуальное оружие. Это касается и наших самоходных гаубиц, ПВО и танка «Гепард», это касается и ЗРК «Ирис-Т», который мы будем поставлять с новейшего производства», - прокомментировал Шольц.

Как сообщалось, 15 сентября в Потсдаме состоялась церемония вручения престижной европейской премии в области СМИ M100 Media Award, которую присуждают за выдающиеся достижения в защите свободы слова, укреплении демократии и европейского взаимопонимания. В этом году премия присуждена всему украинскому народу, который «с железной стойкостью защищается от жестокого вторжения России». От имени украинского народа награду получил Владимир Кличко, который доставит ее в Украину.