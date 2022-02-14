Шольц посетит Киев и Москву: в чем причина дипломатического визита

Шольц в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Канцлер Германии Олаф Шольц начинает в понедельник, 14 февраля 2022 года турне, в ходе которого проведет переговоры сначала в Украине, а днем позже - в России.
Об этом информирует "Интерфакс".
Планируется, что Шольц в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В администрации президента Украины отметили, что "визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы".
В РФ у Шольца во вторник, 15 февраля запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
В пресс-службе Кремля заявили, что во время встречи двух лидеров планируется обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня.
"Вопросы связанные с предоставлением долгосрочных, юридически зафиксированных гарантий безопасности РФ и урегулированием внутриукраинского конфликта", - утверждают российские власти.
Вместе с тем источник в ведомстве федерального канцлера ФРГ заявил, что в Германии ждут от России конкретных шагов по деэскалации ситуации, сообщил, что Шольц будет говорить об этом с Путиным.
Шольц скажет Путину, что наращивание войск на украинской границе "может быть истолковано только как угроза". В Германии добавили, что не ожидают от переговоров особых результатов, однако подчеркнули, что прямые переговоры важны.
Но мораторий на любое вступление Украины в НАТО не входит в "набор инструментов" Шольца.
"Нынешняя ситуация сама по себе уже дестабилизирующая, которая может выйти из-под контроля", — сказал источник.
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