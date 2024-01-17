Шольц после разговора с Байденом объявил о помощи Украине на 2024 год

Канцлер Германии заявил о планах продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что в 2024 году его государство передаст Украине военных товаров более чем на семь миллиардов евро.

Об этом немецкий канцлер написал в Сети.

"Президент Байден и я соглашаемся: мы хотим продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку", – отметил Шольц.

"Сегодня я разговаривал с президентом США Джо Байденом по телефону. В 2024 году Германия предоставит военные товары на сумму более семи миллиардов евро", – добавил канцлер ФРГ.

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Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что Байден и Шольц провели переговоры по дальнейшей поддержке Украины в условиях противостояния российской агрессии.

Отметим, что 17 января президент США встретится с членами обеих палат Конгресса, чтобы среди прочего обсудить важность принятия запроса Байдена о 60 млрд. дол. в поддержку Украины.

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