Шольц после разговора с Трампом: "Мы сможем разработать общую стратегию по Украине"

Немецкий канцлер заявил, что его команда и советники Трампа напрямую обмениваются информацией.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, после чего выразил уверенность в способности "разработать общую стратегию по ситуации в Украине".

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, канцлер сформулировал в разговоре свой ключевой принцип в этом вопросе, заключающийся в "невозможности каких-либо решений без предоставления слова украинскому народу".

Шольц также заверил, что он и его помощники находятся на постоянном контакте с командой избранного президента США, в частности, его советниками по вопросам национальной и международной безопасности.

"Я уверен, что мы сможем разработать общую стратегию для Украины. Моим руководящим принципом остается то, что ничего нельзя решить, не дав высказаться украинскому народу", – заявил Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев 2 декабря, чтобы во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выяснить, к чему тот готов насчет мирных переговоров с Россией.

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