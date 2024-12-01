Шольц набросился с критикой на своего величайшего конкурента.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем предвыборном выступлении предостерег от рисков эскалации войны с Россией и подверг критике своего главного конкурента — кандидата от ХДС Фридриха Мерца за его якобы агрессивную риторику.

Об этом сообщает издание Bild.

В частности, Шольц подверг критике Мерца за призывы к поставкам дальнобойных ракет Украине. Мол, это чревато безопасностью Германии и провоцирует Кремль.

"С такими угрозами нельзя играть в российскую рулетку", – подчеркнул канцлер.

Отметим, что Фридрих Мерц настаивает на усилении поддержки Украины. В частности, с возможным снятием ограничений на дальнобойные ракеты. Его позиция совпадает с подходом ключевых союзников Германии, включая США и Великобританию. По словам политолога Ульриха Шпека, Мерц действует в русле западной политики, стремящейся сдержать агрессию России.

Тем временем риторика Шольца вызвала критику даже от его партнеров по коалиции. Эксперт по внешней политике партии "Зеленые" Робин Вагенер назвал такие заявления "циничными" и обвинил канцлера в манипуляции страхами граждан на фоне войны в Украине. По словам Вагенера, действующий руководитель Правительства Германии невольно повторяет риторику Кремля, регулярно угрожающего ядерной эскалацией.

Политические аналитики считают, что предвыборная стратегия Шольца преследует цель людей, обеспокоенных угрозой ядерной войны. Его заявления перекликаются с подходом популистов, таких как Сара Вагенкнехт, критикующая поставки оружия в Украину.

Напомним, на днях канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет передавать Киеву авиационные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" большой дальности Taurus.

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