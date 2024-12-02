Шольц прибыл в Киев для переговоров с Зеленским (фото, видео)

Олаф Шольц приехал в Киев впервые за два с половиной года.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает немецкое информагентство DPA.

Шольц 2 декабря прибыл в Киев с необъявленным визитом. По информации издания Tagesschau, по прибытии в украинскую столицу немецкий канцлер отметил свою поддержку государства, подвергшегося нападению со стороны России.

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В рамках визита Шольц планирует встретиться с Зеленским.

Издание Spiegel пишет, что своим визитом канцлер Германии хочет дать понять, что его государство продолжает стоять на стороне Украины.

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны", – заявил Шольц по прибытии в Киев.

Он заверил, что Германия "останется сильнейшим поклонником Украины в Европе". Политик также выразил надежду на быстрые поставки оружия.

"Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что говорим", – высказался Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц в Киеве 2 декабря 2024 года/Фото: "Укрзализныця"

Заметим, последний раз канцлер ФРГ побывал в Киеве в июне 2022 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тогдашним премьером Италии Марио Драги.

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Кстати, недавно Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер сообщил, что призвал российского диктатора прекратить войну, вывести войска из Украины и не надеяться на уменьшение западной поддержки государства.

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