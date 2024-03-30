Шольц призвал к поддержке Украины и объяснил, почему это важно

Политик отмечает, что все стремятся к более мирному миру.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины, ведь она нужна "также для нас, для нашей безопасности".

Об этом политик заявил в обращении по случаю Пасхи, сообщает Die Welt.

"Мир без свободы означает угнетение. Не бывает мира без справедливости. Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир так долго, как это будет необходимо", — подчеркнул Шольц.

Он замечает, что все стремятся к более мирному миру. По словам канцлера, мир в Европе десятилетиями базировался на очень важном принципе: границы не должны передвигаться силой.

"Никогда снова! А Россия Владимира Путина нарушила этот принцип. Но в наших руках сделать так, чтобы этот принцип снова действовал. Продолжая поддерживать Украину – решительно и взвешенно", — заявил Шольц.

По его словам, Берлин также будет инвестировать больше в свою безопасность и будет держать страну вместе.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц назвал условие, при котором возможен мир в Украине. По его словам, это возможно в любое время, если российский президент-диктатор Владимир Путин выведет свои войска.

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