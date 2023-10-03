Шольц призвал мир увеличить давление на Путина и завершить войну

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир должен оказывать большее давление на российского президента-диктатора Владимира Путина с тем, чтобы диктатор прекратил свою войну в Украине.

Об этом политик сказал в своем обращении во время "диалога с гражданами" в Гамбурге, сообщает Norddeutscher Rundfunk.

"Я сделаю все для того, чтобы мы значительно усилили давление, и российский президент в конце концов понял, что он не может просто сказать: "Я буду продолжать пока не достигну своей цели, несмотря на то, сколько это обойдется жизням, в частности, собственным солдатам", – сказал Шольц.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы российская война завершилась, а Украина смогла защитить свою целостность и независимость.

Шольц высказал мнение о том, что кремлевский "фюрер" взял бы карту Европы, перо, нарисовал бы линию и сказал: "это – ваше, это – наше", – и был бы доволен тогда, ведь так он себе представляет мир.

"Но я подчеркиваю: так не может быть правильным, когда большой сильный сосед говорит, что ему нужна часть твоей территории. Суть конфликта в том, что речь идет о завоевании страны, ни о чем другом", — сказал Шольц.

По словам канцлера, война принесла Украине много разрушений и смертей, но Путина "все это не интересует, ведь где-то в учебниках истории впоследствии должно быть написано: он сделал свое государство большим".

Напомним, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Путин терпит неудачу в войне. По его словам, "романтизм, эгоизм и месть заставили Путина вторгнуться в Украину, и это будет его гибелью".

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