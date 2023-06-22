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Шольц призывает сосредоточиться не на членстве Украины в НАТО: что предлагает канцлер

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Шольц призывает сосредоточиться не на членстве Украины в НАТО: что предлагает канцлер

Канцлер Германии Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Канцлер отмечает, что следует сосредоточиться на усилении боеспособности Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал лидеров НАТО во время встречи в Вильнюсе, которая состоится 11-12 июля, сосредоточиться на наращивании боеспособности Украины вместо ее быстрого членства в Альянсе.

Об этом он сообщил в своей речи в немецком парламенте, пишет "Радио Свобода".

По его словам, одним из главных вопросов саммита будут будущие отношения между Украиной и НАТО. По его словам, стоит "здраво смотреть на текущую ситуацию. Ведь Киев "сам сказал, что о членстве в НАТО речь не идет, пока Россия ведет свою войну против Украины".

"Я предлагаю, чтобы мы в Вильнюсе сосредотачивались на том, что сейчас являемся абсолютным приоритетом, то есть на усилении боеспособности Украины", — заявил немецкий канцлер.

Шольц отметил, что Берлин будет работать с G7 и партнерами из Евросоюза и Киевом по выработке "эффективных и долгосрочных обязательств по безопасности".

"Наша цель – это устойчивая военная поддержка Украины, в том числе современным западным оружием, и укрепление экономической устойчивости Украины во время ее защиты от российской агрессии", — подчеркнул Олаф Шольц.

Как сообщалось, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна поддерживает ускорение процедуры присоединения Украины к НАТО. Он подчеркнул, что Киев уже проводит множество реформ, необходимых для вступления в Альянс.

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Дата публикации
Просмотры
1134
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