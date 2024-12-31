Шольц прокомментировал аварию азербайджанского самолета в контексте российской агрессии против Украины

Падение азербайджанского самолета, сбитого российскими силами противовоздушной обороны, четко показывает, что российская агрессия против Украины затрагивает все больше невинных людей.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он выразил соболезнования людям, пострадавшим из-за этой аварии, а также семьям, потерявшим своих близких.

"Жестокая война России против Украины затрагивает все больше и больше невинных людей — даже за пределами Украины. Об этом свидетельствует авиакатастрофа в Актау, которая должна быть полностью расследована. Наши мнения — с семьями погибших, а пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления", — отметил Шольц.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане назвали страну, в которой будут расшифровывать "черные ящики" азербайджанского самолета.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines был выведен из управления с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обстрелян с земли на территории России, близ Грозного, что привело к его катастрофе.

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