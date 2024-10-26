Шольц прокомментировал переброску войск КНДР в Украину

Он заявил о серьезности ситуации.

Прибытие военнослужащих КНДР в Россию и их возможное участие в войне против Украины приводят к эскалации конфликта.

Об этом во время визита в Индию заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Le Monde.

Он отметил, что ситуация серьезная, поскольку присутствие иностранных военных на территории Российской Федерации демонстрирует "растущую обеспокоенность" кремлевского правителя Путина.

"Вопрос о переброске северокорейских солдат в Россию и их возможном развертывании в Украине вызывает большую обеспокоенность. Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию в нынешней ситуации", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что КНДР готовит новую партию военных для РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска готовятся встречать бойцов КНДР.

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