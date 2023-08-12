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Шольц прокомментировал сообщение СМИ о возможной передаче ВСУ ракет Taurus

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Шольц прокомментировал сообщение СМИ о возможной передаче ВСУ ракет Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц. / Фото: Associated Press

Внимание Германии направлено на усиление украинских сил ПВО.

Пока новой информации о предоставлении Германией украинским Вооруженным силам ракет Taurus нет. Пока политика Берлина по поводу отправки оружия не изменилась.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Thuringer Allgemeinen, пишет dpa.

"Нет никакого нового положения по этому вопросу, о котором можно было бы сообщить", — сказал канцлер.

По его словам, внимание Берлина по-прежнему направлено на усиление украинских сил противовоздушной обороны, артиллерию и танки.

"Это наш курс, по которому мы и дальше будем двигаться, тесно консультируясь с нашими международными партнерами", — подчеркнул Шольц.

К слову, издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Германия готова предоставить Украине ракеты Taurus, но при одном условии. Вроде бы речь идет о возможности передачи вооружения уже в ближайшие месяцы из запасов Бундесвера.

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Дата публикации
Просмотры
1801
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