Шольц прокомментировал сообщение СМИ о возможной передаче ВСУ ракет Taurus

Внимание Германии направлено на усиление украинских сил ПВО.
Пока новой информации о предоставлении Германией украинским Вооруженным силам ракет Taurus нет. Пока политика Берлина по поводу отправки оружия не изменилась.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Thuringer Allgemeinen, пишет dpa.
"Нет никакого нового положения по этому вопросу, о котором можно было бы сообщить", — сказал канцлер.
По его словам, внимание Берлина по-прежнему направлено на усиление украинских сил противовоздушной обороны, артиллерию и танки.
"Это наш курс, по которому мы и дальше будем двигаться, тесно консультируясь с нашими международными партнерами", — подчеркнул Шольц.
К слову, издание Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что Германия готова предоставить Украине ракеты Taurus, но при одном условии. Вроде бы речь идет о возможности передачи вооружения уже в ближайшие месяцы из запасов Бундесвера.
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