Шольц раскритиковал Илона Маска: какая причина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дружеские отношения Илона Маска с ультраправыми "ставят под угрозу" демократию в Европе.

Об этом сообщило издание Politico.

"Он поддерживает ультраправых повсюду в Европе — в Великобритании, Германии, многих других странах — и это то, что абсолютно неприемлемо. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это необходимо критиковать", — подчеркнул канцлер.

Канцлер добавил, что, хотя Маск имеет право на свободу слова, его переход на сторону ультраправых партий является неприемлемым.

"Его переход на сторону ультраправых, то ли из бизнес-интересов, то ли по причинам, связанным с его собственной политической позицией, является неприемлемым", — отметил Шольц.

Ранее Маск выразил поддержку правым политическим деятелям и идеям по всему миру, в частности ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая будет участвовать в досрочных федеральных выборах 23 февраля.

"Магнат социальных сетей также является одним из самых ярых сторонников Дональда Трампа, благодаря чему вошел в ближайшее окружение новоизбранного президента США, а также поддержал британскую праворадикальную партию "Реформы Великобритании", и есть предположение, что вскоре он может начать финансировать эту партию", — идет в статье.

Напомним, ранее Шольц назвал сроки окончания войны в Украине.

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