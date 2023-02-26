Шольц раскритиковал китайский мирный договор об окончании войны в Украине

Немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал предложения Китая по миру в Украине.

Об этом пишет Welt.

«С моей точки зрения, нет узнаваемой строки, которая бы говорила: российские войска также должны выйти», — сказал Шольц во время своего визита в Индию в субботу по документу из 12 пунктов от Китая, Мол, в противном случае документ имеет «узнаваемый свет и тень».

«Чрезвычайно правильным», по мнению Шольца, новое осуждение использования ядерного оружия. Он интенсивно говорил по этой теме с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Остается правдой то, что "диктованного мира по-русски" быть не может. Президент России Владимир Путин должен это видеть", — говорится в сообщении.

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Напомним, что Китай обнародовал так называемый мирный план, состоящий из 12 пунктов, специально подготовившихся в Пекине к годовщине вторжения. Подробнее – читайте по ссылке.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он оценивает позицию Китая : "Мне кажется, что это был не "мирный план" Китая, не резолюция и не декларация, не инфраструктура для чего-то. Я считаю, что Китай высказал свои мнения по поводу Я уже говорил, что считаю, что то, что Китай начал говорить об Украине, это неплохо».

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