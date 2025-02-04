Шольц раскритиковал Трампа за требование украинских ресурсов в обмен на помощь

По его словам, ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление страны после войны, а не использоваться для немедленного финансирования военных нужд.

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг резкой критике предложение Дональда Трампа по поставке Украиной редкоземельных металлов в США в обмен на финансовую помощь. Выступая после неформального оборонного саммита ЕС в Брюсселе 3 февраля, Шольц назвал такое требование эгоистическим и оторванным от реальности.

Об этом пишет DW.

По его словам, ресурсы Украины должны быть направлены на восстановление после войны, а не использоваться для немедленного финансирования военных нужд. "Было бы очень эгоистично и эгоцентрично тратить эти средства сейчас", — подчеркнул канцлер.

Шольц также подчеркнул, что после войны Киеву понадобится мощная армия и значительное финансирование для восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Это огромные вызовы, учитывая масштабы разрушений. Поэтому я считаю, что ресурсы Украины должны работать на ее будущее", — добавил он.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что США готовы продолжать помощь Украине, если Киев согласится поставлять стратегически важные полезные ископаемые.

"Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", — сказал американский лидер.

Вопрос доступа западных стран к украинским редкоземельным металлам стал частью "плана победы", предложенного президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что государства-партнеры могут получить прибыль от своих инвестиций, в частности, благодаря урану, титану, литию и графиту, запасы которых оцениваются в триллионы долларов. Зеленский представил этот план Трампу еще в сентябре 2024 во время встречи в Нью-Йорке.

Напомним, что Трамп и Путин, возможно, захотят отставки Зеленского. Украинские официальные лица опасаются, что сближение между Вашингтоном и Москвой может лишить их участия в дискуссии о будущем своей страны.