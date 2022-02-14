Шольц раскрыл детали, о чем он будет завтра говорить с Путиным в Москве

Завтра, 15 февраля, у Шольца запланирована встреча с Путиным.
На завтрашней встрече с президентом России Владимиром Путиным канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц предупредит его о серьезных политических, экономических и стратегических последствиях в случае дальнейшей агрессии против Украины.
Об этом он рассказал по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским на брифинге 14 февраля.
Немецкий политик заверил Зеленского, что правительство Германии в очередной раз подтверждает, что территориальная цельность и суверенитет Украины будут "предметом переговоров".
"Для Федерального правительства Германии понятно, что дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет за собой серьезные политические, экономические и стратегические последствия для Российской Федерации. Об этом я завтра (15 февраля – ред.) подчеркну в Москве", – сказал Шольц.
Напомним, в Украину в понедельник, 14 февраля, с рабочим визитом прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Украины Владимир Зеленский принял германского политика в Мариинском дворце. Перед поездкой в Украину Шольц заявил, что Берлин ожидает от Кремля деэскалации в ситуации с Украиной.
Стоит отметить, что сразу после визита в Украину глава немецкого правительства намерен поехать в Россию, где встретится с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
Ранее СМИ узнали, о чем Шольц будет говорить с Путиным. Как писало Reuters со ссылкой на свои источники в немецком правительстве, Шольц скажет Путину, что наращивание войск на украинской границе "может быть истолковано только как угроза". В то же время в Германии не ожидают от переговоров особых результатов, однако подчеркнули, что прямые переговоры важны.
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