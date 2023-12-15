Шольц рассказал, как предложил Орбану выйти во время голосования по Украине

Шольц заявил, что не хочет делать перерыв в кофе для Орбана правилом на саммитах ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил информацию о том, что он предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала заседания глав ЕС во время голосования за начало переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз.

Об этом информирует NTV.

Вместе с Шольц заявил, что не хочет делать перерыв в кофе для Орбана правилом на саммитах ЕС, чтобы обходить его вето.

"Невозможно каждый раз решать проблему, выходя за дверь. Это для особых моментов", – подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер рассказал, что он предложил Орбану взять тайм-аут, чтобы другие страны Евросоюза могли договориться о переговорах по вступлению в ЕС с Украиной. После недолгих раздумий Орбан согласился, объяснил Шольц.

"Тогда мы приняли решение оставить 26 человек в зале", – добавил канцлер.

При этом Шольц подчеркнул, что это была не "уловка", а предложение помочь венгерскому премьеру.

"Это решение, которое мы приняли по взаимному согласию в соответствии с нашими правилами. Это не то, что нужно делать каждый раз", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что бельгийский премьер посоветовал Орбану "держать язык за зубами".

Кроме того, мы ранее информировали, что Орбан наложил вето на помощь Украине в размере €50 млрд от ЕС.

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