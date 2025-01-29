Шольц разозлился на Илона Маска: что разгневало канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц разозлился и назвал "действительно отвратительной" поддержку американским миллиардером Илоном Маском правых партий Европы.

Об этом немецкий канцлер сказал во время предвыборной мероприятии в Берлине, сообщает Reuters.

"Ново то, что он (Маск — РРед.) вмешивается в дела правых политиков по всей Европе. Это действительно отвратительно и не способствует развитию демократии во всем Европейском Союзе", — резко высказался Шольц.

Комментируя заявления миллиардера на мероприятии ультраправой "Альтернативы для Германии" о том, что ФНС "слишком много внимания уделяет былой вине", Шольц сказал, что относится к этому "крайне критично". По словам канцлера, действия Маска препятствуют демократии в Евросоюзе. Ведь его Берлин дальше продолжит нести ответственность за то, что было совершено нацистами в прошлом.

"Именно поэтому я так взбешен тем, что Илон Маск вступает за ультраправых", – сказал глава немецкого правительства.

Кроме того, Шольц подчеркнул, что Германия благодарна США за то, что они освободили ее от нацистов и помогли ей снова стать демократией.

Напомним, глава мемориала памяти жертв Холокоста Дани Даян заявил, что Илон Маск угрожает будущему Германии. По его словам, миллиардер обидным образом относится к истории нацизма.

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