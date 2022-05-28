Шольц с Макроном призвали Путина немедленно вывести свои войска из Украины и установить перемирие

Шольц с Макроном призвали Путина немедленно вывести свои войска из Украины и установить перемирие

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по их инициативе 28 мая побеседовали с президентом России Владимиром Путиным. В частности, лидеры ЕС призвали российского диктатора к немедленному перемирию и выводу войск из Украины.

80-минутный разговор был посвящен длительной войне России против Украины и усилиям прекратить эту войну.

Об этом сообщили в пресс-службе немецкого правительства.

"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск. Они призвали президента России к серьезным прямым переговорам с президентом Украины и поиску дипломатического разрешения конфликта", – говорится в сообщении.

Шольц и Макрон также призвали Путина обеспечить улучшение гуманитарной ситуации для мирного населения.

"Они положительно отметили приверженность президента России обращаться с пленными комбатантами согласно международному гуманитарному праву, в частности Женевским конвенциям, а также обеспечивать неограниченный доступ для Международного Комитета Красного Креста", — сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Стороны также поговорили о глобальной продовольственной ситуации, особенно напряженной в результате российской захватнической войны. Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, в частности, морем.

"Президент Путин пообещал, что открытие шахтного пояса, заложенного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна через корабли, не будет использоваться Россией для наступательных действий", – говорится в сообщении.

Лидеры государств договорились о центральной роли ООН в достижении и реализации соглашения на этот счет.

Напомним, ранее о результатах этих переговоров отчитались в Кремле. Там сообщили, что РФ якобы готова возобновить переговоры с Украиной. Но Путин видит опасность в том, что Украину "закачивают" западным оружием.

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