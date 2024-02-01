Шольц сделал обнадеживающее заявление о 50 млрд евро для Украины

Политик отметил, что об этой помощи в ЕС говорили "недели и месяцы", но он верит, что страны-члены наконец-то достигнут договоренностей.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своей вере в то, что главы государств и правительств стран-членов Евросоюза смогут договориться о выделении Украине 50 млрд евро финансовой помощи.

Об этом немецкий канцлер сказал по прибытии на внеочередное заседание Европейского совета, сообщает "Интерфакс-Украина".

Шольц сказал, что члены ЕС хотят "обезопасить финансовую помощь для Украины".

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"Мы хотим завершить то, что мы начали в декабре. Мы хотим обезопасить финансовую помощь для Украины. Мы говорили об этом недели и месяцы, но я верю, что сегодня мы будем способны достичь договоренностей", – рассказал канцлер Германии.

Как отметил Шольц, важно, чтобы "мы в Европе помогали друг другу и были солидарны друг с другом".

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Он также отметил важность предоставления военной помощи Украине.

Напомним, 1 февраля состоится саммит Евросоюза, на котором 27 стран-членов могут согласовать 50 млрд евро финансовой помощи для Украины.

По состоянию на 30 января Sky News информировало, что в ЕС до сих пор не достигли консенсуса по 50 млрд евро для Украины. Диалог якобы был усложнен.

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