Шольц сделал важное заявление о мирном соглашении

В то же время канцлер отрицает отправку военных ФРГ в Украину.

Соглашение по прекращению полномасштабной российской войны не должно быть навязано Украине. Киев должен иметь в будущем армию, которая будет больше, чем до начала боевых действий.

Об этом заявил канцлер Германии Олафа Шольца, сообщает The Guardian.

"Следующей задачей является обеспечение того, чтобы не было продиктованного мира", – высказался глава правительства ФРГ.

По словам канцлера, единство НАТО должно быть "всегда гарантированным". Кроме того, подчеркнул он, ни одно решение не может быть принято без участия Соединенных Штатов Америки.

Канцлер отрицал возможность отправки немецких военных в Украину на этом этапе. Мол, непонятно, при каких условиях Украина будет готова к заключению мирного соглашения. Шольц отметил, что даже после достижения мира Украина должна иметь возможность развиваться. В частности, создав более мощные вооруженные силы, оснащенные современным западным вооружением.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не назвал Украину равноправным участником переговоров о мире, отвечая на вопросы журналистов.

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