Шольц сделал заявление о европейских войсках в Украине

В Украине не будет европейских войск до тех пор, пока продолжается война. В частности, это говорит и о том, что Германия не будет разворачивать свои войска.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет Reuters.

"Сейчас ясно: пока идет война, о европейских войсках в Украине не будет и речи. Вопросы, которые потом придется обсуждать относительно архитектуры безопасности, будут обсуждаться, когда придет время", — подчеркнул он.

В то же время, добавил Шольц, важна сильная украинская армия. Шольц подчеркнул: "Мы должны убедиться, что Европа преодолевает вызовы будущего сильно и суверенно и с прямой спиной".

"Для меня вполне понятно, что в центре внимания должна быть очень сильная украинская армия, даже в мирное время. Это будет главной задачей для Европы, США и международных союзников", — добавил он.

Напомним, польский премьер Дональд Туск сообщил, отправит ли Польша своих солдат в Украину. Ведь его британский коллега Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину миротворческие войска.

Читайте также:

Историческое решение! Стармер готов направить войска в Украину!