Шольц сделал заявление о мире Украины

Даже после окончания войны Украина нуждается в защите.

До мира в Украине еще далеко. Союзники должны обеспечить стране безопасное будущее после войны. Для этого необходимы гарантии безопасности.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Rheinische Post.

"И до мира нам еще далеко", – высказался немецкий политик.

По его словам, сейчас не время для подобных спекуляций, поскольку ничего не должно решаться из-за глав украинцев.

"Было бы хорошей новостью, если бы война в Украине подошла к концу. Но даже тогда нам все равно придется обеспечить Украине безопасное будущее. Речь идет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина может сохранить сильную армию, которую мы сможем вооружить вместе", – подчеркнул канцлер.

Напомним, президент США Дональд Трамп поставил своему спецпредставителю по Украине — генерал-лейтенанту Киту Келлогу четкие сроки для окончания начавшейся Россией войны. Речь идет о ста днях.

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