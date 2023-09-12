Шольц сделал заявление о мирном решении войны и призвал к терпению

Немецкий канцлер Олаф Шольц развеял надежды на скорейшее мирное решение войны в Украине. Он призывает к терпению и отстаивает поставки вооружения для ВСУ.

Об этом канцлер заявил на международной мирной встрече католической общины Святого Эгидия в Берлине, сообщает Finanzen.net. Олаф

По словам Шольца, в нынешних усилиях по достижению мира необходимо "остерегаться псевдорешений, имеющих мир только в названии".

"Мир без свободы называется угнетением. А мир без справедливости называется диктатом", — подчеркнул он.

Шольц отмечает, что Берлин полностью стоит на стороне мира, уважающего территориальную целостность и независимость Украины. Мирное решение стоит "усилий и времени", добавляет он.

"Это нелегко – также учитывая разное восприятие российской войны в мире. Это требует усилий и времени – времени, которого у нас фактически нет. Ведь Россия продолжает бомбить, пытать и убивать в Украине. Но каким бы неотложным ни было время, Папа Франциск прав, что труд ради мира – это труд терпеливых мастеров, а труд ради мира требует терпения", — заявил Шольц.

Немецкий политик отмечает, что Берлин будет поддерживать Украину, чтобы она могла оградить себя от агрессии Кремля и сохранить свою территориальную целостность. Именно поэтому Шольц встал на защиту снабжения немецкого оружия в Украину.

"Это решение далось нам нелегко, и мы не делаем его легким для себя. Именно потому, что мы знаем эффективность оружия, которое мы поставляем, мы тесно координируем наши действия и всегда очень тщательно изучаем, что необходимо в текущей ситуации и кто за что отвечает", — сказал канцлер.

Напомним, министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, если США предоставят Украине ATACMS, передаст ли Германия Taurus.

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