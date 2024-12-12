Шольц сделал заявление о новых переговорах с Путиным

Телефонный звонок Путину был необходим, подчеркнул канцлер.
Канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным, несмотря на неудачный звонок 15 ноября.
Об этом говорится в заявлении германского политика.
"Это было неприятно. Потому что он просто пересказал все свои формулы", — сказал он.
Шольц подчеркнул, что телефонный звонок "фюреру" Путину был необходим. основу для развития мира.
"Это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит питать по этому поводу иллюзий", — отметил Шольц.
Как сообщалось, Олаф Шольц объявил "зимнюю" помощь Украине. призвал германские компании увеличить свои инвестиции в украинский бизнес.
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