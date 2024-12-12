Шольц сделал заявление о новых переговорах с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц готов к дальнейшим переговорам с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным, несмотря на неудачный звонок 15 ноября.

Об этом говорится в заявлении германского политика.

"Это было неприятно. Потому что он просто пересказал все свои формулы", — сказал он.

Шольц подчеркнул, что телефонный звонок "фюреру" Путину был необходим. основу для развития мира.

"Это нужно сделать, и я сделаю это снова. Но не стоит питать по этому поводу иллюзий", — отметил Шольц.

Как сообщалось, Олаф Шольц объявил "зимнюю" помощь Украине. призвал германские компании увеличить свои инвестиции в украинский бизнес.

Читайте также:

Приехал попиариться? Что возмутило соцсети во время визита Шольца в Киев