Шольц сделал заявление о путях достижения мира в Украине

Канцлер отметил, что РФ пока не готова к миру.

Следует рассмотреть все возможные пути для достижения мира в Украине. Впрочем, сейчас агрессор Россия и не проявляет желания или готовности снизить уровень агрессии.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, сообщает n-tv.

По его словам, Германия поддерживает Украину, потому что она стала жертвой нападения РФ. Именно поэтому нужно помогать, чтобы страна "могла защитить себя, защитить свою целостность и суверенитет".

"Нам также понятно, что в то же время остается необходимым изучать возможность открытия мирного развития", – сказал немецкий политик.

Канцлер вспомнил первый Саммит мира в Швейцарии, завершившийся общим мнением о необходимости проведения новой встречи с участием России.

"Сейчас пора посмотреть, что происходит. Для меня понятно, что это не работает: Россия наоборот сейчас все продолжает войну и продолжает атаковать Украину с огромной агрессией. Никогда не следует игнорировать, что именно РФ не только начала войну, но и продолжает ее и может в любое время внести свою лепту в то, чтобы она закончилась тем, что Россия прекратит свою агрессию", — высказался канцлер ФРГ.

Напомним, президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва сделал заявление о войне России в Украине. В частности, он подчеркнул, что Бразилиа призывает к мирному разрешению "конфликта" (так бразильский лидер называет войн).

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