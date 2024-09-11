Шольц сделал заявление о "справедливом мире" и вспомнил при этом Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц настаивает на том, чтобы мирный саммит по Украине состоялся при участии России.

Об этом политик заявил, выступая в Бундестаге, сообщает агентство DPA.

По словам Шольца, пора, "когда мы должны озвучить имеющиеся варианты". Поэтому, убежден он, нужна еще одна мирная конференция

"Россия должна иметь место за столом переговоров. Это задача, которую мы должны решить сейчас, озвучить то, что возможно", – сказал канцлер.

Немецкий политик также отметил, что "будет сделано все возможное, чтобы возможности достижения мира – справедливого мира, который не продиктован, не является капитуляцией, уважающей целостность и суверенитет Украины как оккупированной страны – чтобы такой мир всегда рассматривался".

Он отмечает, что некоторые немецкие избиратели выступают против оказания военной помощи Украине и поддерживали партии, которые агитировали против этой поддержки. Впрочем, заявил Шольц, правильно – "поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Напомним, Китай сделал заявление о войне в Украине и скором прекращении боевых действий. Так, Пекин настроен в дальнейшем продвигать свое видение путей завершения войны.

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