Шольц советовался с Зеленским по поводу звонка Путину — Кулеба

Канцлер Германии Олаф Шольц совещался с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу звонка к российскому диктатору Путину несколько месяцев назад, но тогда украинский лидер выступил против такой идеи.

Об этом заявил бывший глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Несколько месяцев назад канцлер Шольц спросил президента Зеленского, будет ли уместен звонок Путину. Зеленский выступил против этой идеи, и Шольц воздержался", — сообщил Кулеба.

Он заявил, что Шольц решил позвонить по телефону российскому диктатору после избрания Дональда Трампа на пост президента США, на что Зеленский раскритиковал немецкого канцлера, но сделал это мягко.

Кулеба заявил, что этим звонком Шольц улучшил свои позиции среди немецких избирателей, симпатизирующих российскому режиму. В свою очередь Путин вырвался из европейской изоляции, поэтому ему тоже был выгоден этот звонок.

"Доверие между Зеленским и Шольцем было напряженным. Не забывайте, что Германия является вторым по величине поставщиком военной помощи Украине после США. Репутация Германии среди украинцев, которую она с таким трудом получила, потерпела значительный удар", — подытожил эксминистр.

Кулеба добавил, что Путин смог продемонстрировать миру, что его стратегия работает.

"Мероприятие в конце концов склонит голову под прикрытием призывов к нему прекратить войну, чего он не собирается делать", — добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин воспринял звонок Шольца как признак слабости, а не силы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский назвал разговор Шольца с Путиным "ящиком Пандоры".

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