Шольц убеждает, что Германия больше всех в Европе поддерживает Украину

Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Федеративная республика Германия является крупнейшим донором Украины в континентальной Европе после начала полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года.
Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в эфире телеканала CNN.
"Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым большим донором Украины в континентальной Европе", — сказал он.
Также чиновник рассказал, что в прошлом году, так или иначе, Европа предоставила Украине 14 млрд евро помощи.
К тому же, по словам немецкого чиновника, Германия планирует оказывать Украине разнообразную помощь так долго, сколько потребуется.
Напомним, что ранее американский президент Джо Байден встретился со Шольцом и похвалил его за поддержку Украины.
К тому же, ранее Шольц пообещал ВСУ новую партию Gepard и Iris-T. Уверяет, что передача оружия состоится "в ближайшие недели".
Также Шольц раскритиковал противников поставки оружия в Украину. Он вспомнил им Бучу и Мариуполь.
Читайте также: