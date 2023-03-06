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Шольц убеждает, что Германия больше всех в Европе поддерживает Украину

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Шольц убеждает, что Германия больше всех в Европе поддерживает Украину

Фото: Associated Press

Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Федеративная республика Германия является крупнейшим донором Украины в континентальной Европе после начала полномасштабного вторжения РФ в марте 2022 года.

Об этом немецкий канцлер Олаф Шольц заявил в эфире телеканала CNN.

"Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым большим донором Украины в континентальной Европе", — сказал он.

Также чиновник рассказал, что в прошлом году, так или иначе, Европа предоставила Украине 14 млрд евро помощи.

К тому же, по словам немецкого чиновника, Германия планирует оказывать Украине разнообразную помощь так долго, сколько потребуется.

Напомним, что ранее американский президент Джо Байден встретился со Шольцом и похвалил его за поддержку Украины.

К тому же, ранее Шольц пообещал ВСУ новую партию Gepard и Iris-T. Уверяет, что передача оружия состоится "в ближайшие недели".

Также Шольц раскритиковал противников поставки оружия в Украину. Он вспомнил им Бучу и Мариуполь.

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Дата публикации
Просмотры
330
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