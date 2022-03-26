Шольц убежден, что зависимость ЕС от российских энергоносителей закончится быстрее, чем некоторые могли бы желать

Шольц убежден, что зависимость ЕС от российских энергоносителей закончится быстрее, чем некоторые могли бы желать

Канцлер не поддержал требование ряда стран по вмешательству в рыночное ценообразование и установление лимита цены на газ

Германия выступает против введения немедленного эмбарго на российские энергоносители, но убеждена, что зависимость от них завершится очень скоро.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц после саммита ЕС, пишет Укринформ.

"Это произойдет гораздо быстрее, чем некоторые могли бы желать", — сказал Шольц о том, когда Германия и ЕС избавятся от энергозависимости. Хотя дату он не назвал.

Также немецкий канцлер не поддержал требование ряда стран, например, Испании, Греции, Италии и Португалии относительно вмешательства в рыночное ценообразование и установления лимита цены на газ, добавив, что решать проблему надо другими путями. К тому же Шольц подчеркнул позицию Берлина о том, что в ЕС могут быть только добровольные совместные закупки газа, добавив, что закупками в ЕС занимаются многие частные компании и так должно оставаться.

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Заметил, что лидеры ЕС обсуждали контрмеры в энергетике на фоне войны в Украине около девяти часов в пятницу.

"Все согласились с тем, что нужно становиться более независимым от российского энергетического импорта", — говорится в сообщении СМИ.

Позже стало известно, что главы Евросоюза одобрили совместные закупки природного газа. ЕС стремится заменить в этом году почти две трети импорта газа из России после вторжения РФ в Украину.

Совместная платформа закупок газа будет открыта для стран Западных Балкан, Украины, Молдовы и Грузии.

Понятие совместных закупок впервые появилось у ЕС несколько лет назад, но такого члены Европейского союза такого еще никогда не делали.

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