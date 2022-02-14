Шольц уже в Киеве: в Украину с визитом прибыл канцлер Германии

Завтра глава немецкого правительства отправится в Москву.
Канцлер Германии Олаф Шольц уже в Киеве. Это его первый официальный визит в Украину.
Об этом рассказали в эфире ТСН.12:00.
Отмечается, что Украине он обещает помощь, России – неизбежные санкции в случае нападения. В Кремль Шольц отправится завтра, 15 февраля.
"Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу наши переговоры относительно еще очень серьезной ситуации на украинской границе. Для меня важно в Киеве выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине", — написал в Twitter канцлер Германии перед вылетом в Киев.
Следует отметить, что 14 февраля запланированы переговоры главы немецкого правительства Олафа Щольца с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, что Германия до сих пор отказывается поставлять Киеву оборонное оружие, якобы из-за нежелания провоцировать Путина. Их запрет блокирует и союзников вроде Эстонии, которые бы и рады отдать украинцам 122 миллиметровые гаубицы, в свое время проданные стране Германией, но могут лишь забросать немцев запросами, на которые до сих пор нет ответа.
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