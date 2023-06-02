Шольц высказался о гарантиях безопасности для Украины: что известно

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявляет, что любые будущие гарантии безопасности, которые страны Запада могут предоставить Украине, должны отличаться от членства в НАТО.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках заседания Европейского политического сообщества в Молдове, пишет Reuters.

"Учитывая нынешнюю ситуацию, речь не идет о членстве (Украина в НАТО — Ред.)... Мы все должны сосредоточиться на том, как мы можем поддержать Украину", — высказался политик.

По его словам, эти гарантии следует разработать таким образом, чтобы "дать Украине необходимую безопасность от угрозы нападения, чтобы они также стабилизировали Украину одновременно".

Напомним, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Олафом Шольцом на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове. В частности, во время диалога лидер украинцев отметил необходимость усиления способности украинского ПВО из-за эскалации российского ракетного террора против Украины.

В то же время Зеленский отмечает, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО, ведь до сих пор не было примеров, чтобы Россия напала на какую-либо из стран Альянса.

К слову, ранее германский канцлер заявлял, что намерен возобновить свои контакты с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, произойдет это "в нужное время", когда для такого разговора появятся условия.

Читайте также: