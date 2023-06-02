Шольц высказался о гарантиях безопасности для Украины: что известно

По его словам, гарантии должны "дать Украине необходимую безопасность от угрозы нападения".
Немецкий канцлер Олаф Шольц заявляет, что любые будущие гарантии безопасности, которые страны Запада могут предоставить Украине, должны отличаться от членства в НАТО.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках заседания Европейского политического сообщества в Молдове, пишет Reuters.
"Учитывая нынешнюю ситуацию, речь не идет о членстве (Украина в НАТО — Ред.)... Мы все должны сосредоточиться на том, как мы можем поддержать Украину", — высказался политик.
По его словам, эти гарантии следует разработать таким образом, чтобы "дать Украине необходимую безопасность от угрозы нападения, чтобы они также стабилизировали Украину одновременно".
Напомним, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Олафом Шольцом на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове. В частности, во время диалога лидер украинцев отметил необходимость усиления способности украинского ПВО из-за эскалации российского ракетного террора против Украины.
В то же время Зеленский отмечает, что лучшей гарантией безопасности для Украины станет членство в НАТО, ведь до сих пор не было примеров, чтобы Россия напала на какую-либо из стран Альянса.
К слову, ранее германский канцлер заявлял, что намерен возобновить свои контакты с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, произойдет это "в нужное время", когда для такого разговора появятся условия.