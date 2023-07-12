Шольц заверил, что Россия не будет влиять на процесс вступления Украины в НАТО

Шольц заявил, что решения могут кому-то не нравиться, но они были единогласно приняты всеми странами НАТО.

Принятие во время саммита НАТО в Вильнюсе решения о вступлении Украины является положительным, и Россия никоим образом не влияет на этот процесс.

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Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, информирует LRT.

Он отметил, что решения могут кому-то не нравиться, но они были единогласно приняты всеми странами НАТО.

"Мы приняли очень хорошие решения о перспективах Украины в НАТО. Можно по-разному интерпретировать его, но оно было единодушным, и президент Украины сегодня очень высоко оценил это решение", — заявил он.

Кроме того, немецкий канцлер заявил, что в НАТО никто не собирается учитывать мнение России о вступлении Украины в Альянс.

"И вполне понятно, что этот вопрос о членстве в НАТО, конечно, не будет обсуждаться другими странами, которые не являются частью этого Альянса. Россия не будет вносить свой вклад в эти дебаты", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Вильнюсе провел переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцом, пообещавшим Киеву больше установок Patriot.

Кроме того, мы ранее информировали, что американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, рассказал, что гарантии безопасности для Украины — это не альтернатива вступления в НАТО. Он подчеркнул, что это этап перед вступлением в Альянс.

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