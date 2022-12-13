Шольц заявил, что Германия вернется к экономическому сотрудничеству с Россией после завершения войны

Шольц считает, что россияне имеют право на будущее после окончания войны

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна готова вернуться к экономическому сотрудничеству с Россией по завершении войны в Украине.

Об этом он заявил во время празднования 70-летия Комитета восточноевропейских экономических отношений, сообщает издание Spiegel.

Немецкий канцлер отметил, что Россия будет оставаться самой большой страной в Европе даже после окончания войны, поэтому нужно подготовиться к тому времени.

"Однако Россия, которая закончит войну, и граждане РФ, стремящиеся к другому будущему для себя, также нуждаются в возможности снова начать экономическое сотрудничество в другое время", — считает Канцлер.

Шольц заявил, что российский диктатор Путин своей войной уничтожает не только инфраструктуру и украинские города, но и множество человеческих жизней, поэтому он разрушает будущее России.

Напомним, ранее политолог Владимир Фесенко объяснил, зачем российский диктатор Владимир Путин заговорил о затяжной войне в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Владимир Путин пытается перекладывать ответственность на других , чтобы не говорить лично о поражениях.

Читайте также: