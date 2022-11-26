Шольц заявил, что голод больше не должен быть оружием: "Мы не принимаем циничную войну России"

Политик сравнил современное создание Россией искусственного голода в мире со сталинским Голодомором в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что после Голодомора в Украине голод больше никогда не должен использоваться как оружие, так что мир не будет терпеть то, что устраивает Россия, которая провоцирует худший глобальный продовольственный кризис.

Об этом заявил немецкий канцлер сказал в видеообращении к инициативе "Зерно из Украины" по случаю 90-й годовщины Голодомора, сообщает "Укринформ".

Так, Шольц отметил, что намеренно спровоцированный Иосифом Сталиным "большой голод" убил более 3,3 млн украинских женщин, мужчин и детей. Политик напомнил, что тогда у украинцев конфисковывали зерно и продовольствие и принудительно депортировали людей.

"Сегодня мы едины в том, что голод больше никогда не должен использоваться как оружие. Вот почему мы не можем терпеть то, что мы наблюдаем: худший глобальный продовольственный кризис за последние годы с ужасными последствиями для миллионов людей — от Афганистана до Мадагаскара, от Сахеля до Африканского Рога", – заявил канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что миру известно – нацелившись на сельскохозяйственную инфраструктуру в Украине и блокируя порты в течение месяцев, РФ усугубила эту ситуацию.

"Мы сегодня здесь, чтобы прислать четкий месседж: мы не принимаем циничную войну России. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие в инициативе "Зерно из Украины". Поэтому мы продолжаем доставлять продовольственную помощь наиболее пострадавшим", – сказал Шольц.

Он также приветствовал успешные усилия ООН по расширению Черноморской зерновой инициативы. По словам канцлера, мир очень внимательно следит, выполняет ли свои обязательства Россия.

"Сегодня мы снова усиливаем поддержку: сейчас следует корабль Всемирной продовольственной программы, который спонсирует Германия, чтобы доставить украинское зерно в Эфиопию", — сообщил глава немецкого правительства.

Он сообщил, что Германия предоставит дополнительные 10 млн евро для дальнейших поставок зерна из Украины в координации со Всемирной продовольственной программой.

"Вы можете рассчитывать на нашу поддержку! Каждый корабль, плавающий в рамках этой инициативы, не просто перевозит зерно. Он несет надежду для голодающих в мире. И это несет важный месседж: сообщения о том, что мы едины, что мы преодолеем эту войну и что наша общая человечность победит", – заявил Шольц.

Заметим, инициатива "Зерно из Украины" посвящена политически важному вопросу глобальной продовольственной безопасности и направлена на начало пожертвование украинского зерна через Черноморский коридор в развивающиеся страны.

Напомним, по данным немецких СМИ, депутаты федерального собрания Германии готовы признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинской нации. Текст документа уже согласован соответствующими органами и выставлен на голосование 30 ноября. В преддверии это сделали парламенты Румынии, Молдовы и Ирландии.

Добавим, накануне Шольц заявил, что бомбовый террор России против гражданской инфраструктуры Украины должен прекратиться, и Москва должна завершить войну "немедленно".

Украина чтит память жертв Голодоморов

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