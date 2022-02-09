Шольц заявил, что Москва поняла посыл о санкциях в случае вторжения в Украину

Канцлер Германии отметил, что ситуация все равно напряженная.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил – Москва понимает, что Запад един в своей решимости ввести жесткие санкции, если РФ вторгнется в Украину.
Об этом Шольц заявил на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в среду, 9 февраля, сообщает Reuters.
"Пока рано говорить, что проблемы решены. Они настолько серьезны и останутся еще определенное время, поэтому заслуживают нашего внимания", – сказал немецкий канцлер.
Он добавил, что ЕС, США и НАТО действовали согласованно относительно очень хорошо готовившихся потенциальных санкций.
Напомним, ранее лидер меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что Шольц заверил сенаторов – газопровод "Северный поток-2" не будет запущен, если произойдет нападение России на Украину.
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