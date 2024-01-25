Шольц заявил, что простого решения войны в Украине не предполагается

Канцлер отмечает, что Украина не может прекратить оборону.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что простого разрешения войны в Украине не следует ожидать. Кроме того, не стоит думать, что вторжение РФ продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.

Такое мнение немецкий канцлер высказал на пресс-конференции.

"Ни одна страна не стремится к миру больше, чем Украина. Но после двух лет войны мы также должны признать, что простого решения не предвидится. В любом случае Путин может положить конец этой войне в любой момент", — подчеркнул Шольц.

По его словам, если Украина прекратит оборону, то перестанет существовать. Кроме того, Киеву требуется четкий сигнал о решительности Европы в поддержке.

"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета столько, сколько необходимо", — заявил Олаф Шольц.

Напомним, президент Чехии Петр Павел предупредил об усилении давления РФ на фронте перед выборами Владимира Путина. Ведь Москва стремится добиться больших территориальных завоеваний перед голосованием.

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