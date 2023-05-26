Шольц заявил, что Путин добился обратного эффекта в результате войны против Украины

Немецкий канцлер заявил, что Путин ошибся в своих расчетах.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна и другие западные партнеры будут и далее поддерживать Украину в ее стремлении отразить российскую агрессию, а Москва уже должна осознать, что развязанная ею война бессмысленна.

Об этом Шольц заявил во время своего визита в Эстонию, передает ERR.

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После встречи с лидерами стран Балтии Шольц заявил, что очень важно усиливать восточный фланг НАТО, добавить, что Кремлю не удалось его ослабить.

"Путин ошибся в своих расчетах. Он хотел ослабить НАТО, но добился обратного", – заявил канцлер Германии.

Немецкий канцлер отметил, что Берлин будет дальше помогать Киеву в гуманитарной и военной сферах. Он заявил, что это решение "не пошатно" и добавил, что в настоящее время страны Запада должны усилить санкции против России и найти способы, чтобы она не могла обходить уже действующие.

"Вместе со странами Балтии, Европейским союзом и международными партнерами мы будем продолжать твердо стоять на стороне Украины и оказывать ей помощь столько, сколько потребуется. Россия должна понять, что эта война бессмысленна, и она должна вывести свои войска", – заявил канцлер ФРГ.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц намерен возобновить свои контакты с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, мы ранее информировали, что Олаф Шольц заявлял, что путь к членству Украины в Евросоюзе откроется после победы.

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