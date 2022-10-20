Шольц заявил, что Путину не удался газовый шантаж: "И здесь он ошибся"

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ставка кремлевского диктатора Владимира Путина на газовый шантаж не сработала. Германии удалось избавиться от зависимости от российских энергоносителей.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, сообщает Die Welt.

"Мы освободились от зависимости и хорошо подготовились к предстоящей зиме. Мы принимаем необходимые меры и не даем себя запугать", — сказал канцлер, поблагодарив граждан за экономию энергии.

По его словам, нынешняя Россия при президентстве диктатора "больше не является надежным торговым партнером".

"Путин надеялся шантажировать нас отключением газа. Но и здесь он ошибся... Вместе мы переживем зиму", – сказал Шольц.

Канлер сообщил, что страна уже получает газ Франции и готовится к запуску первые терминалы сжиженного топлива. Кроме того, Германия тимасово будет возвращаться к углю и эксплуатации АЭС. По его словам, Берлин будет поддерживать сдержанный подход к ограничению цен на газ.

Шольц также отметил, что Евросоюз должен тесно координировать свои действия с другими крупными потребителями газа, такими как Япония и Корея, "чтобы мы не конкурировали между собой".

Россия на политической карте мира

Парламентская ассамблея Совета Европы признала Россию страной-террористкой. После этого парламент Эстонии признал руководящий режим в РФ террористическим.

Тем временем в Кремлев жалуются на притеснения россиян за границей. Именно поэтому, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не видит смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе.

Вместе с тем Путин планирует посетить саммит "Большой двадцатки" на Бали. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает: делает это диктатор для того, чтобы показать собственную "значимость" внутри России.

К слову, военный эксперт Петр Черник считает, что коллективный Запад решил убрать агрессорку Россию с большой мировой шахматной доски, но пока не видит ее развала.

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