Шольц заявил о готовности Германии предпринять "все необходимые шаги" в случае вторжения РФ в Украину

Шольц заявил о готовности Германии предпринять "все необходимые шаги" в случае вторжения РФ в Украину

Соответствующее заявление канцлер ФРГ сделал в ответ на вопрос о возможности приостановления "Северного потока-2".

Германия вместе с другими союзниками предпримет "все необходимые шаги" в случае нового вторжения российских войск в Украину.

Соответствующее заявление канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал в ответ на вопрос The Washington Post о том, рассматривает ли Берлин возможность приостановки запуска российского газопровода "Северный поток-2".

По его словам, Германия имеет "очень четкое соглашение" с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете в Европе.

"Мы также договорились, что будем поддерживать Украину, что мы будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой", — подчеркнул немецкий канцлер.

Совершенно очевидно, продолжил Шольц, что в этой ситуации "все варианты на столе". "Поймите, я не буду прибегать к подробностям, но наш ответ будет единым и решительным", — подчеркнул политик, добавив, что вмешательство в дела Украины "было бы слишком высокой ценой" для Кремля.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Киев 14 февраля с официальным визитом.

Тем временем верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении Европейского Союза и США укрепить энергетическую безопасность Украины.

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