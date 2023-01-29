Шольц заявил о намерении в дальнейшем проводить прямые переговоры с Путиным

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении проводить переговоры с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. По его словам, Берлин будет продолжать усилия по прекращению войны агрессорки РФ против Украины.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Канлер отметил, что держит канал для переговоров с Кремлем открытым. По словам Шольца, хотя телефонные разговоры с Путиным "не были невежливыми по тону", он снова и снова давал понять, что хочет "присоединить части соседней страны силой".

"Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным, потому что необходимо разговаривать друг с другом. Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне", — подчеркнул немецкий политик.

Шольц считает, пока Россия продолжает войну с не ослабляющейся агрессией, ситуация не изменится.

Вместе с тем, на сайте немецкого правительства появилось интервью канцлера. В частности, он подчеркнул, что страна больше не сотрудничает с Россией. Мол, Берлину удалось быстро адаптироваться. Да, страна уже не зависит от российского газа, нефти и угля. Больше — Германия смогла трансформировать энергетику в течение нескольких месяцев.

"24 февраля 2022 года мы столкнулись с изменением эпох. Германия быстро адаптировалась к этой новой реальности. Реальности, где мы уже не сотрудничаем с Россией", – сказал Шольц.

Напомним, ранее французский президент Эммануэль Макрон также заявил о желании "говорить с Россией". По его словам, намерена делать это, несмотря на звучащую в его адрес критику из-за диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

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