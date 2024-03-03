"Шольцу пора расстаться с наивностью": немецкие политики отреагировали на скандал с прослушкой

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца одобрить поставку ракет Украине вызвал критику со стороны немецких политиков на фоне разгоревшегося шпионского скандала в Бундесвере.

Эксперт по обороне от партии СвДП Мария-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Олафу Шольцу пора расстаться с наивностью и разрешить поставку Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом пишет издание Deutsche Welle.

После разгоревшегося скандала вокруг прослушки беседы офицеров Бундесвера о возможных последствиях поставки Украине дальнобойных ракет Taurus госпожа Штрак-Циммерман призвала Службу военной контрразведки к скорейшему расследованию случившегося.

"Намерение, в результате которого запись прослушки была обнародована именно сейчас, очевидна: Россия желает любым способом предотвратить поставку ракет Taurus Украине", – заявила политик в интервью журналистам.

Штрак-Циммерман добавила, что после отказа Шольца одобрить поставку крылатых ракет, его аргументы были опровергнуты экспертами в течение 24 часов.

"Шольца, очевидно, пытаются отпугнуть от решения все же дать зеленый свет на поставки, поскольку Россия боится Taurus, зная, насколько они эффективны", – предположила политик.

Она подчеркнула, что Taurus, безусловно, должны быть поставлены.

"Я надеюсь, что федеральному канцлеру и его советникам теперь ясно, что пора, наконец, расстаться со своей наивностью. Россия и так уже давно считает Германию врагом", – заявила Штрак-Циммерман.

Глава земельной группы ХСС в Бундестаге Александер Добриндт также раскритиковал Шольца и призвал его дать разъяснения.

"Сообщения о прослушке поражают по двум причинам: с одной стороны, россияне, очевидно, прослушивают переговоры, имеющие отношение к безопасности, а с другой – федеральный канцлер, возможно, обосновывает свой отказ от поставки Taurus ложными аргументами. В такой ситуации нельзя исключать создания следственной комиссии", – заявил он в интервью изданию Der Spiegel.

Напомним, 1 марта российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала 38-минутную запись, на которой немецкие офицеры обсуждают возможный подрыв Крымского моста ракетами Taurus.

После этого Шольц назвал новую причину, чтобы не передавать Украине ракеты "Таурус" вопреки критике со стороны собственных партнеров по коалиции. Канцлер аргументировал свой отказ опасениями, что Германия будет втянута в войну в Украине.

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