Шольц как канцлер в последний раз поговорил с Зеленским: детали

Владимир Зеленский и Олаф Шольц. / © Associated Press

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Олаф Шольц , как канцлер Германии, 5 мая в последний раз поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, пишет "ЕП".

Отмечается, что Шольц поблагодарил Зеленского за "тесное сотрудничество на основе доверия" и "подчеркнул мужество, храбрость и решительность украинского президента и украинского народа в противостоянии российской агрессии".

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Поговорили политики и о путях достижения продолжительного и справедливого мира в Украине. Шольц вспомнил о готовности Киева к 30-дневному безусловному перемирию.

"(Путин – Ред.) также должен наконец-то ответить на это, прекратить свою циничную тактику затягивания времени и завершить свою безжалостную кампанию", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шольц заверил в поддержке Киева со стороны Берлина вместе с европейскими и международными партнерами.

Отметим, что уже 6 мая в немецком Бундестаге запланировано утверждение Фридриха Мерца в должности канцлера. Накануне Социал-демократическая партия официально подписала коалиционное соглашение с лидерами Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Издание Spigel пишет , что подписание соглашения "Ответственность за Германию" через 10 недель после досрочных выборов определяет формат нового правительства, который станет пятой коалицией в истории ФРГ в таком составе.

Напомним, ранее Die Welt писало о том, что Фридрих Мерц совершит свой первый зарубежный визит в Украину. Он будет приурочен к саммиту "Коалиции желающих", который состоится в Киеве 9 мая.

Кроме того, Мерц в отличие от своего предшественника заявил о готовности поставить для ВСУ ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Заметим, что в партии Шольца этому не рады, потому что якобы такие действия могут привести к эскалации в Украине.

Заявления Мерца также изрядно испугали Кремль. В администрации "фюрера" Владимира Путина пригрозили эскалацией войны . Аналогичные позиции Россия якобы видит и в других европейских столицах, где якобы "не стремятся к миру".

Дата публикации 19:34, 14.04.25 Количество просмотров 630 Это изменит ход войны! Украина получит Таурусы? Экстренные заявления в ЕС!