Шойгу не было на заседании Совбеза России, его изображение вмонтировали – СМИ

Министр не появлялся на публике с 11 марта.

Российские СМИ пишут, что министра обороны России Сергея Шойгу не было на заседании Совета безопасности государства 24 марта, его изображение просто встроили в видео.

Об этом сообщает "Медиазон".

"Вероятнее всего, заседание Совбеза действительно состоялось, только вот Шойгу там не было. Его просто вмонтировали в телевизор, используя кадры из одного из предыдущих Советов безопасности. И добавили помехи – а для совершенно непонятливых РИА "Новости" еще и сделали зум (приближение), чтобы зрителю было понятно, куда смотреть", – отмечают авторы статьи.

Издание пишет, что их видеоредактор просмотрела эти видео и пришла к выводу: вероятнее всего, Шойгу на этом заседании все же не было.

"Со всего заседания Совбеза в эфир "Россия 1" пустили именно те кадры, на которых видны проблемы с камерой в Шойгу. Характер этих помех можно назвать странным: на первый взгляд кажется, что у Шойга какие-то проблемы с трансляцией. Но при покадровом просмотре в высоком разрешении больше похоже на то, что оператор быстро переводит камеру на министра", – говорится в сообщении издания.

Это может иметь два объяснения, отмечают авторы статьи. Теоретически, видео могло быть снято в начале стартовавшего внезапно заседания, и оператор Шойгу не выставил кадр, а затем опомнился. Это звучит сомнительно: камера была включена, и ее вроде бы просто перевели.

Вторая, более вероятная версия – в том, что такой эффект просто добавили на постпродакшене. Это сделали для того, чтобы привлечь внимание зрителей именно к этому углу, чтобы все обязательно заметили, что Шойгу присутствует на заседании.

"Был ли Шойгу? Любому человеку, занимающемуся монтажом и постпродакшеном, известно, что вклеить что-то на экран телевизора, особенно если сам кадр статический (в нем нет движения) – это элементарная задача", – отмечается в статье.

Кадр с видео

На кадрах из предыдущих заседаний российского Совбеза 3 и 11 марта видно, что на обеих встречах Шойгу действительно был и участвовал в обсуждении: слышен звук и виден крупный план. При этом фон, на котором снят министр, и его одежда, абсолютно идентичны тому фону, на котором было видно Шойгу на заседании 24 марта.

Учитывая, что ни разу не было показано видео со звуком, а глава Минобороны был спрятан в углу (к которому так настойчиво привлекли наше внимание нехитрым приемом с препятствиями), с высокой вероятностью можно предположить, что кадры из Шойгу просто взяли с одного из предыдущих заседаний Совбеза и вклеили в нынешнее.

Напомним, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не появлялся на публике уже 12 дней. Также ТСН.ua рассказывает о исчезнувших из публичного пространства людях, приближенных к Путину.