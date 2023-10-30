Шойгу придумал, что Запад хочет расширить войну в Украине на Азиатско-Тихоокеанский регион

Министр убеждает в готовности Москвы к переговорам по урегулированию войны в Украине, утверждая, что западным странам следует прекратить стремиться к стратегическому поражению России.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад хочет расширить войну в Украине на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Свои заявления министр сделал на Пекинском оборонном форуме, говорится в статье US News.

Шойгу также обвинил НАТО в том, что Альянс прикрывает наращивание сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе "показательным стремлением к диалогу". По словам министра обороны РФ, страны НАТО якобы способствуют гонке вооружений в регионе, увеличивая свое военное присутствие, а также частоту и масштаб военных учений.

Шойгу утверждал, что вооруженные силы США будут использовать обмен информацией с Японией и Южной Кореей о запусках ракет для сдерживания России и Китая.

А еще глава Минобороны РФ обвинил Вашингтон в попытке использовать изменение климата и природные катаклизмы в качестве повода для "гуманитарных интервенций".

Шойгу – о ядерном оружии и войне в Украине

Министр также жаловался, что появление новых блоков безопасности, таких как Quad и AUKUS, якобы подорвало роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и усилия по нераспространению ядерного оружия в регионе.

В то же время Шойгу утверждал, что отзыв Россией о ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний не означает прекращения действия соглашения, и РФ не снижает свой порог для применения ядерного оружия.

"Мы только стремимся восстановить паритет с Соединенными Штатами, которые не ратифицировали этот договор. Мы не говорим о его ликвидации", – заявил министр.

Он убеждал, что Москва якбы готова к переговорам по урегулированию войны в Украине для дальнейшего "сосуществования" с Западом, утверждая, что западным странам следует прекратить стремиться к стратегическому поражению России.

Уточнив, что условий для таких переговоров еще нет, Шойгу сказал: "Также важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными государствами и постоянными членами Совбеза ООН, несущими особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности".

Напомним, в середине октября Шойгу заявил, что страны НАТО якобы готовятся к ядерному удару по территории России во время военных учений "на восточном фланге Альянса".

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